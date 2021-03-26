Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборств

Окрасою київського турніру зі змішаних єдиноборств WWFC 18. Kyiv Fight Night стала не тільки моторошна перемога Олександра Федонова з задушенням суперника, а й чарівні ринг-герл. Однією з них була Аделіна Делі, відома участю в шоу "Танці з зірками", де танцювала в парі з Серьогою і ексфутболістом Сергієм Мельником.
Дівчина в шкільні роки сама займалася спортом, а потім захопилася танцями і модельним бізнесом. Також вогненна мулатка займається вокалом.
Яскраві фото Аделіни Делі в Instagram:
Читайте також:
- "Моє улюблене фото, зая!" Дружина футболіста роздяглася до пояса і розпалила інтерес
- Гаряча і небезпечна за 9,9 долара! Сексуальна тенісистка продає свої фото
- "Я це люблю": легкоатлетка-красуня показала вид ззаду
- Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара
- Груди не помістилися в топ! Ірина Морозюк в своєму стилі
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк