Гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборств

Аделіна пробувала себе в танцях і модельному бізнесі, а тепер добралася до MMA

Окрасою київського турніру зі змішаних єдиноборств WWFC 18. Kyiv Fight Night стала не тільки моторошна перемога Олександра Федонова з задушенням суперника, а й чарівні ринг-герл. Однією з них була Аделіна Делі, відома участю в шоу "Танці з зірками", де танцювала в парі з Серьогою і ексфутболістом Сергієм Мельником.

Дівчина в шкільні роки сама займалася спортом, а потім захопилася танцями і модельним бізнесом. Також вогненна мулатка займається вокалом.

Яскраві фото Аделіни Делі в Instagram:

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