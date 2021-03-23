Неймовірно гарячі фото бразильської моделі, яка заслужила компліменти від Неймара

Чарівна бразильська модель Дженніфер Ауада користується величезною популярністю на батьківщині. Різні видання для чоловіків стають в чергу, щоб дістати дівчину для чергової пікантної фотосесії.
Краса Дженніфер не залишилася непоміченою і серед місцевих "селебріті", а саме зіркового футболіста Неймара. Бразилець підписався на аккаунт дівчини і приємно про неї відгукувався. Вибір форварда "Парі Сен-Жермен" зрозуміти не складно.
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