"Я це люблю": легкоатлетка-красуня показала вид ззаду

Марина Бех-Романчук рапортує про заняття в турецьких землях

Сексуальна чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у довжину продовжує радувати своїх фоловерів кадрами в соціальних мережах. Легкоатлетка Марина Бех зараз проводить збір в Белеку, що не заважає їй ділитися кадрами як спортивними, так і з особистого життя.

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Вчора довгонога українська чемпіонка розбудила соцмережі. Ярославав Магучіх також вирушили на підготовку в теплі краї.

Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram опублікувала чергове провокаційне фото з "видом ззаду", підкресливши принади своїх форм. І зробила підпис англійською мовою:

"Я люблю цей спосіб життя. Люблю легку атлетику".

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Також Марина вийшла сьогодні на тренування на стадіон і поскаржилася на прохолодну погоду, хоча і світить сонечко.

Дівчина також закликала наслідувати її приклад і харчуватися здоровою їжею.

Нещодавно чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 чемпіонату Євро з легкої атлетики. Головним же стартом року для Бех та її колег будуть літні Олімпійські ігри в Японії.

Дивіться, як Марина красувалася перед дзеркалом:

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