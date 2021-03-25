"Я це люблю": легкоатлетка-красуня показала вид ззаду

Сексуальна чемпіонка Європи-2021 зі стрибків у довжину продовжує радувати своїх фоловерів кадрами в соціальних мережах. Легкоатлетка Марина Бех зараз проводить збір в Белеку, що не заважає їй ділитися кадрами як спортивними, так і з особистого життя.
Вчора довгонога українська чемпіонка розбудила соцмережі. Ярославав Магучіх також вирушили на підготовку в теплі краї.
Бех-Романчук на своїй сторінці в Instagram опублікувала чергове провокаційне фото з "видом ззаду", підкресливши принади своїх форм. І зробила підпис англійською мовою:
"Я люблю цей спосіб життя. Люблю легку атлетику".
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Також Марина вийшла сьогодні на тренування на стадіон і поскаржилася на прохолодну погоду, хоча і світить сонечко.
Дівчина також закликала наслідувати її приклад і харчуватися здоровою їжею.
Нещодавно чемпіонки-красуні підняли Україну в ТОП-6 чемпіонату Євро з легкої атлетики. Головним же стартом року для Бех та її колег будуть літні Олімпійські ігри в Японії.
Дивіться, як Марина красувалася перед дзеркалом:
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