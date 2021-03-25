"Моє улюблене фото, зая!" Дружина футболіста роздяглася до пояса і розпалила інтерес

Дружина відомого українського нападника турецького "Коньяспора" Артема Кравця Анна любить інтригувати своїх підписників в Instagram. Сьогодні дівчина показала гардеробну на відпочинку топлес. Раніше дружина Кравця штовхнула футболіста ззаду за те, що він від неї пішов.

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Правда, фоловери змогли побачити тільки оголену спину дівчини, яка кладе бейсболку на полицю. "Чекаю відео розвороту на тік-ток", – почали жартувати під фото. "Це моє улюблене фото тепер, зая!", – писали стрункій Анні фоловери, які були в захваті.

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/ Фото: Instagram

Нагадаємо, що в квітні Артем Кравець і його дружина Анна, які виховують синів-близнюків Владислава і Івана, заявили про те, що розлучаються."Прийшло почуття того, що ми виконали місію в житті один одного", – сказав тоді нападник. Однак пара не встигла оформити документи на розлучення через карантин, а потім возз'єдналася.

Дивіться, як Артем і Анна раніше сперечалися один з одним

Відео: Instagram

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