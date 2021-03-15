У Києві задушили марокканця: відео ефектного нокауту

У Києві пройшов турнір зі змішаних єдиноборств WWFC 18. Kyiv Fight Night, де було розіграно два титули. Ігор Потеря став чемпіоном WWFC у ваговій категорії до 93 кг, перемігши технічним нокаутом Георгія Лобджанідзе.

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А пояс Road to WWFC завоював Олександр Горшечник – він одноголосним рішенням суддів переміг Михайла Шаблія.

Однак самий страшний момент вечора стався під час поєдинку між Олександром Федоновим і Хусейном Баханом. Уже в першому раунді Федонов провів больовий прийом Амбар, а потім затиснув шию марокканця між ніг і утримував, поки той не втратив свідомість. Рефері у ту ж мить кинувся до Хусейна і спробував привести його до тями.

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