Груди не помістилася в топ! Ірина Морозюк у своєму стилі

Колишня дружина футболіста "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка після довгої паузи знову з'явилася в Instagram. Перед цим Ірина Морозюк дала пораду своєму п'ятирічному синові: "Головне – не залетіти в 16".
"Це були дуже нелегкі два тижні. Але зі мною були мої близькі і друзі, які максимально в мене вірять і підтримують. Всіх люблю, всім дякую", – підписала свої знімки Ірина в Instagram. Фото Морозюк запостила як завжди провокативні. Дівчина засвітила свої груди, що не помістилися в топ.
Нагадаємо, минулої весни Ірина Морозюк заявила про розставання зі своїм чоловіком – екс-капітаном "Динамо" Миколою Морозюком, зазначивши: "Думаю, він мені зраджував".
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