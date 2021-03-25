Гаряча і небезпечна за 9,9 долара! Сексуальна тенісистка продає свої фото

Дівчина завершила кар'єру у 2020 році через травму і влаштувалася в США

Колишня російська тенісистка Софія Жук і під час спортивної кар'єри балувала своїх шанувальників сексуальними фото в бікіні та спідній білизні, а тепер пішла далі і почала продавати свої знімки. Раніше ми давали неймовірно гарячі фото бразильської моделі, що заслужила компліменти від Неймара.

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"Щасливий четвер", – підписала гаряче напівголе фото 21-річна блондинка, а також вказала посилання на персональний сайт, де, за інформацією sport-express.ru, спортсменка продає підписку на свої знімки за 9,9 долара на місяць. "Гаряча і небезпечна", – відповів Софії підписник.

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За свою кар'єру Софія Жук виграла шість турнірів серії ITF в одиночному розряді. А також стала переможницею юніорського турніру "Великого шолома" в одиночному розряді – Вімблдон-2015. Свого часу займала 135-те місце в рейтингу WTA. Однак спокуслива блондинка завершила кар'єру в 2020 році через травму.

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Раніше українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією. Але ми його знайшли.

Тенісистка Фанні Штоллар Відео: Instagram

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