Нокаут за секунду до кінця бою: у бійця від удару вилетіла капа

Як же прикро повинно бути тому, хто програв

Боєць зі змішаних єдиноборств Грант Доусон переміг Леонардо Сантоса в неймовірному поєдинку на турнірі UFC Vegas 22. За кілька секунд до фінальної сирени бійці боролися на канвасі.

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У якийсь момент Доусон різко вирвався з обіймів суперника і завдав кілька потужних ударів в щелепу. Сантос втратив свідомість прямо на місці, а від ударів у нього з рота навіть вилетіла капа. Рефері встиг зупинити бій, коли на секундомірі залишалася всього одна секунда!

Дивіться яскраві нокаути:

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