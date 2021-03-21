Нокаут за секунду до кінця бою: у бійця від удару вилетіла капа

Боєць зі змішаних єдиноборств Грант Доусон переміг Леонардо Сантоса в неймовірному поєдинку на турнірі UFC Vegas 22. За кілька секунд до фінальної сирени бійці боролися на канвасі.
У якийсь момент Доусон різко вирвався з обіймів суперника і завдав кілька потужних ударів в щелепу. Сантос втратив свідомість прямо на місці, а від ударів у нього з рота навіть вилетіла капа. Рефері встиг зупинити бій, коли на секундомірі залишалася всього одна секунда!
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