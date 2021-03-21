Русский
$ 27,68
32,98
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Нокаут за секунду до кінця бою: у бійця від удару вилетіла капа

21 березня, 14:05

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Як же прикро повинно бути тому, хто програв

Боєць зі змішаних єдиноборств Грант Доусон переміг Леонардо Сантоса в неймовірному поєдинку на турнірі UFC Vegas 22. За кілька секунд до фінальної сирени бійці боролися на канвасі.

Реклама

У якийсь момент Доусон різко вирвався з обіймів суперника і завдав кілька потужних ударів в щелепу. Сантос втратив свідомість прямо на місці, а від ударів у нього з рота навіть вилетіла капа. Рефері встиг зупинити бій, коли на секундомірі залишалася всього одна секунда!

Дивіться яскраві нокаути:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нокаут MMA UFC змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Нокаут
Нокаут "ударом торнадо": у бідолахи мало не відлетіла головаMMA
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воно
Українська зірка боїв у клітці видалила фото, через яке її назвали повією: ось воноMMA
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгу
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгуMMA
Дівчина-боєць знепритомніла на зважуванні перед боєм
Дівчина-боєць знепритомніла на зважуванні перед боємMMA
Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММА
Брутальний нокаут за 16 секунд. За це ми любимо ММАMMA
"Закінчил деканат з малиновим дипломом": російського бійця висміяли в соцмережахMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти