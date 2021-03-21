Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відео

Супернику в цей момент було не до жартів

Польський боєць змішаних єдиноборств Себастьян Пшібиш здобув перемогу над хорватом Антуном Ракичем на турнірі KSW 59 в Польщі і завоював титул в найлегшій вазі.

Реклама

Поєдинок не порадував глядачів ефектним нокаутом або великою кількістю крові, а переможця довелося визначати суддям

Втім, Пшібиш зробив все, щоб його бій запам'ятали надовго – за 15 секунд до кінця бою поляк затиснув суперника біля сітки, а потім... передав привіт на камеру.

Фото: mmarocks.pl

Реклама

Дивіться яскраві нокаути:

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама