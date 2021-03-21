Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відео

Польський боєць змішаних єдиноборств Себастьян Пшібиш здобув перемогу над хорватом Антуном Ракичем на турнірі KSW 59 в Польщі і завоював титул в найлегшій вазі.
Поєдинок не порадував глядачів ефектним нокаутом або великою кількістю крові, а переможця довелося визначати суддям
Втім, Пшібиш зробив все, щоб його бій запам'ятали надовго – за 15 секунд до кінця бою поляк затиснув суперника біля сітки, а потім... передав привіт на камеру.
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