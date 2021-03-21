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Український грузин Долідзе зазнав першої поразки в UFC: дуже прикро

21 березня, 13:45

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Роман поступився рішенням з суддів з різницею всього в одне очко

Минулої ночі в Лас-Вегасі пройшов черговий турнір зі змішаних єдиноборств. Виступив в США і багаторазовий чемпіон України Роман Долідзе. Грузин за національністю у нас в країні також популярний, і багато хто його вважає своїм. В грудні Долідзе здобув другу перемогу в UFC. Вранці ж 21 березня Роман поступився.

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Бій у середній вазі з 28-річним американцем Тревіном Джайлсом вийшов приблизно рівним. Однак усі судді віддали перевагу господареві "клітки", причому, з однаковим рахунком 29:28. Для хлопця з Техасу це 14 перемога при двох поразках. Дивіться відео поєдинку.

Незважаючи на невдачу, Роман подякував усім, хто за нього вболівав.

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Раніше бій Долідзе представляв сам глава UFC Дана Вайт.

Раніше боєць UFC Долідзе заступився за Усика: "Він з Криму і спокійно міг би перефарбувати себе в російський прапор".

Нагадаємо, Долідзе – чемпіон світу і Європи з грепплінгу (виду єдиноборств), 7-кратний чемпіон України з грепплінгу, чемпіон України з ММА і Free-Fight, чемпіон світу з ММА. У 2018 році став чемпіоном світу в напівважкій вазі за версією WWFC. Він провів вісім боїв у MMA і всі виграв.

У 2018 році підписав контракт з UFC, але дебютувати у промоції тоді не зміг – Роман був дискваліфікований на рік за вживання заборонених препаратів, які потрапили в організм з краплями для носа. У дебютному поєдинку в UFC в липні 2020-го Долідзе нокаутував росіянина Ібрагімова.

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Дивіться, як боєць UFC Клаудіа Гаделья тренувалася в бронежилеті:

Боєць UFC Клаудія Гаделія тренується в бронежилеті Відео: Instagram

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поразка MMA UFC змішані єдиноборства Роман Долідзе
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