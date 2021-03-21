Затягнув в клітку і завдав болю: віце-чемпіон світу з футболу спробував себе в ММА

Захисник збірної Хорватії і віце-чемпіон світу 2018 року Деян Ловрен провів тренування з легендарним бійцем змішаних єдиноборств. Колишній чемпіон Pride Мірко Филипович на прізвисько Крокоп показав футболістові фірмові прийоми. Раніше ми писали, що колишній захисник "Ліверпуля" шокований прийомом в Росії, де на нього чекав ведмідь.

Реклама

Читайте також: У Києві задушили марокканця: відео ефектного нокауту

Спортсмени деякий час поборолися, і Крокоп виконав больовий прийом, відомий як важіль ліктя.

Деян Ловрен та Мірко Филипович / Фото: Instagram

"Провів цього ранку короткі заняття з Крокопом. Цей мужик досі просто звір. Спасибі, я отримав величезне задоволення", – написав Ловрен відео у своєму Instagram

Реклама

Нагадаємо, що Деян перейшов в "Зеніт" з "Ліверпуля" минулого літа. За "червоних" 31-річний хорват виступав з 2014 року. До "Ліверпуля" Ловрен грав за "Саутгемптон", французький "Ліон" і загребське "Динамо". Контракт Ловрена з пітерцями розрахований до 30 червня 2023 року.

Раніше боєць вирубав суперника і добив прийомом з рестлінгу. Вболівальники вимагають дискваліфікувати спортсмена за брудний прийом.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама