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Затягнув в клітку і завдав болю: віце-чемпіон світу з футболу спробував себе в ММА

21 березня, 01:06

Олена Павлова Олена Павлова

Деян Ловрен поштовхався з легендарним бійцем змішаних єдиноборств

Захисник збірної Хорватії і віце-чемпіон світу 2018 року Деян Ловрен провів тренування з легендарним бійцем змішаних єдиноборств. Колишній чемпіон Pride Мірко Филипович на прізвисько Крокоп показав футболістові фірмові прийоми. Раніше ми писали, що колишній захисник "Ліверпуля" шокований прийомом в Росії, де на нього чекав ведмідь.

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Спортсмени деякий час поборолися, і Крокоп виконав больовий прийом, відомий як важіль ліктя.

Деян Ловрен та Мірко Филипович

Деян Ловрен та Мірко Филипович / Фото: Instagram

"Провів цього ранку короткі заняття з Крокопом. Цей мужик досі просто звір. Спасибі, я отримав величезне задоволення", – написав Ловрен відео у своєму Instagram

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Нагадаємо, що Деян перейшов в "Зеніт" з "Ліверпуля" минулого літа. За "червоних" 31-річний хорват виступав з 2014 року. До "Ліверпуля" Ловрен грав за "Саутгемптон", французький "Ліон" і загребське "Динамо". Контракт Ловрена з пітерцями розрахований до 30 червня 2023 року.

Раніше боєць вирубав суперника і добив прийомом з рестлінгу. Вболівальники вимагають дискваліфікувати спортсмена за брудний прийом.

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футболіст Зеніт Санкт-Петербург змішані єдиноборства Деян Ловрен больовий прийом
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