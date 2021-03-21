Затащил в клетку и причинил боль: вице-чемпион мира по футболу попробовал себя в ММА

Защитник сборной Хорватии и вице-чемпион мира 2018 года Деян Ловрен провел тренировку с легендарным бойцом смешанных единоборств. Бывший чемпион Pride Мирко Филипович по прозвищу Крокоп показал футболисту фирменные приемы. Ранее мы писали, что бывший защитник "Ливерпуля" шокирован приемом в России, где его ждал медведь.

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Спортсмены некоторое время поборолись, и Крокоп исполнил болевой прием, известный как рычаг локтя.

Деян Ловрен и Мирко Филипович / Фото: Instagram

"Провел этим утром короткое занятие с Крокопом. Этот мужик до сих пор просто зверь. Спасибо, я получил огромное удовольствие", – написал Ловрен видео в своем Instagram

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Напомним, что Деян перешел в "Зенит" из "Ливерпуля" минувшим летом. За "красных" 31-летний хорват выступал с 2014 года. До "Ливерпуля" Ловрен играл за "Саутгемптон", французский "Лион" и загребское "Динамо". Контракт Ловрена с питерцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее боец вырубил соперника и добил приемом из рестлинга. Болельщики требуют дисквалифицировать спортсмена за грязный прием.

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