В Киеве задушили марокканца: видео эффектного нокаута

В Киеве прошел турнир по смешанным единоборствам WWFC 18. Kyiv Fight Night, где было разыграно два титула. Игорь Потеря стал чемпионом WWFC в весовой категории до 93 кг, победив техническим нокаутом Георгия Лобджанидзе.

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А пояс Road to WWFC завоевал Александр Горшечник – он единогласным решением судей победил Михаила Шаблия.

Однако самый жуткий момент вечера произошел во время поединка между Александром Федоновым и Хусейном Баханом. Уже в первом раунде Федонов провел болевой прием Амбар, а затем зажал шею марокканца между ног и удерживал, пока тот не потерял сознание. Рефери тут же бросился к Хусейну и попытался привести его в чувство.

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