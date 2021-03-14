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В Киеве разыграют два титула: во сколько и где смотреть WWFC 18. Kyiv Fight Night

14 марта, 15:50

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сегодня определится чемпион WWFC в весе до 93 кг

Сегодня в Киеве пройдет турнир по смешанным единоборствам WWFC 18. Kyiv Fight Night. Главным событием вечера станет бой за звание чемпиона мира WWFC в весовой категории до 93 кг между Игорем Потерей и Георгием Лобджанидзе.

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Также в рамках турнира состоится бой за пояс Road to WWFC в весовой категории до 66 кг. За титул будут бороться Михаил Шаблий и Александр Горшечник.

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Турнир начнется в 19:00. Прямая трансляция всех поединков WWFC 18. Kyiv Fight Night можно смотреть с помощью сервиса Megogo.

Файткард WWFC 18. Kyiv Fight Night:

  • 1. Людмила Илюк – Анастасия Голинко (аматоры UFMMA)
  • 2. Ярослав Лащенков – Роман Покропивный (аматоры UFMMA)
  • 3. Владимир Чудновец – Денис Борзенко
  • 4. София Багишвили – Валентина Семаль
  • 5. Хусейн Бахан – Александр Федонов
  • 6. Айдар Абдулрахман – Богдан Лысенко
  • 7. Александр Чижов – Олег Хачатуров
  • 8. Михаил Шаблий – Александр Горшечник (бой за пояс Road to WWFC)
  • 9. Георгий Лобжанидзе – Игорь Потеря (бой за пояс WWFC)

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где смотреть MMA смешанные единоборства WWFC

Источник: Сегодня|Спорт

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