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Нокаут за секунду до конца боя: у бойца от удара вылетела капа

21 марта, 14:05

Александр Трикиша Александр Трикиша

Как же обидно должно быть проигравшему

Боец по смешанным единоборствам Грант Доусон победил Леонардо Сантоса в невероятном поединке на турнире UFC Vegas 22. За несколько секунд до финальной сирены бойцы боролись на канвасе.

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В какой-то момент Доусон резко вырвался из объятий соперника и нанес несколько мощных ударов в челюсть. Сантос потерял сознание прямо на месте, а от ударов у него изо рта даже вылетела капа. Рефери успел остановить бой, когда на секундомере оставалась всего одна секунда!

Смотрите яркие нокауты:

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нокаут MMA UFC смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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