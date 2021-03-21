Хлопець із McDonald's завоював пояс Усика, вирубивши поляка: відео нокауту

Лоуренс Околі не пощадив у лондонському ринзі Кшиштофа Гловацького. Цей боксер далеко піде!

28-річний британець нігерійського походження Лоуренс Околі нокаутував поляка Кшиштофа Гловацького в бою за титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі, яким до переходу в суперважі тривалий час володів Олександр Усик.

Реклама

Читайте також: Росіянин бив суперника до білого рушника і захистив колишній пояс Гвоздика

Бій Околі – Гловацький мав відбутися ще в грудні, але тоді його довелося скасувати через коронавірус у поляка.

І ось, у ніч на неділю Лоуренс і Кшиштоф, нарешті, зустрілися на Wembley Arena в Лондоні. Околі на прізвисько "Соус" скористався перевагою в зрості та довжині рук, коли в шостому раунді приклався до лиця Гловацького приголомшливою двійкою – спочатку дістав суперника лівою і відразу добив правим у голову.

Гловацький упав на спину, схопився за голову, з великими труднощами встав і, хитаючись, попрямував у кут, але рефері в ринзі – розуміючи, що поляк не в змозі продовжувати бій – присудив дострокову перемогу Околі.

Реклама

Отже, Околі переміг Гловацького ефектніше, ніж це в 2016-му зробив Усик, котрий впевнено здолав поляка, але зробив це без нокауту.

У нинішньому році непереможний Лоуренс Околі, котрий нокаутом здобув 13 з 16 своїх вікторій, має намір об'єднати чемпіонські пояси в крузервейті. Після чого підопічний відомого британського промоутера Едді Гірна готується штурмувати суперважку вагу.

Реклама

Читайте також: Чемпіонський бій Усика в Києві – реальність. Гірн готовий привезти британця

Додамо, що Околі працював в McDonald's, поки не побачив по телевізору, як Ентоні Джошуа взяв "золото" на Олімпіаді-2012 в Лондоні, і теж вирішив податися в бокс. Зовні вони з Ей-Джеєм дуже схожі! А за рік-другий їхня зустріч у ринзі буде цілком можливою.

Дивіться найкращий нокаут-2020

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Всі подробиці в спецтемі Топові бої вікенду

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама