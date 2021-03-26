"Тобі там дно зірвало?!" Берінчик наїхав на "руського", а йому запропонували викликати Конора

Минулими вихідними Денис Беринчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчеса вже в третьому раунді. А після бою Денис кинув виклик не комусь із потових боксерів своєї легкої ваги, а ірландському бійцеві ММА Артему Лобову. Він запропонував тому побитися на кулаках.

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Відповідь друга Макгрегора не змусила себе довго чекати: "Знімай подушки, влаштуємо махач". Але, ймовірно, далі цієї фрази домовленості між командами бійців не пішли, тому що непереможний в профі Берінчик знову зухвало звернувся до Лобова в Instagram. Він поставив фото-колаж, на якому б'є "Руського Молота" в голову:

"Лобов, тобі там що, дно зірвало?! Ти де зник? Чи вирішив все-таки на масажі відлежатися?"

А фанати Дениса запропонували йому після "Молота" ще й Конора Макгрегора викликати. При цьому бій Лобова і Берінчика не відбудеться в WWFC. Ліга спростувала давній інтерес до бійця-ММА.

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Нагадаємо, що Артем Лобов народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі змішаних єдиноборств – UFC, а також брав участь у турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

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