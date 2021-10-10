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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Росіянин побив Ф'юрі: невже Усик не зможе

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
10 жовтня, 16:57
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Після перемоги Тайсона Ф'юрі над Деонтеєм Вайлдером російський боксер згадав, як здолав Циганського короля – ще в любителях. Першим же кривдником британця в профі може стати Олександр Усик
Бабанін, Усик і Ф'юрі
Бабанін, Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Тайсон Ф'юрі нокаутував Деонтея Вайлдера у Лас-Вегасі, захистивши титул чемпіона світу в суперважах за версією WBC і статус непереможного в профі.

Саме в цей момент 33-річний росіянин Максим Бабанін вирішив нагадати світові, як здолав Тайсона Ф'юрі – ще в любителях.

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Справа була в фіналі юніорського чемпіонату Європи в 2007 році в Сербії, коли "маленький" Бабанін (183 см) переміг гіганта Ф'юрі (206 см) рішенням суддів.

"Ми боксували, ще будучи юніорами. І там велику роль, радше, зіграли характер, сила волі. А зараз я дивлюся на нього і бачу, що це вже сильний професійний боксер. Ми билися у фіналі, але мені тренер ще перед його півфіналом сказав піти і подивитися. Здивувався, коли побачив, що він такого зросту", – розповідає Бабанін.

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"Для мене Ф'юрі взагалі не змінився, напевно, тільки масу набрав і став здоровіший. Але як боксував раніше, так усе і залишилося. Навіть рухи залишилися ті ж. Я помітив, що він часто б'є в ті місця, які дуже неприємні. По потилиці, наприклад. Точних ударів у щелепу було у нього не так багато, але він постійно б'є в скроню, в потиличну частину. Хоча, коли ми з ним боксували, у нього такого нахабства не було".

"І ще помітив, що він вибирає собі суперників, які йому зручні. Ось я йому незручний. Якщо ми будемо боксувати в професіоналах, йому буде зі мною важко. Хто б що не казав, це так. У нього майже всі опоненти високі, всі схожі. Погодився б я з ним побитися в професіоналах? Так. Зрозуміло, що він додав і у школі, і в інших навичках, але для мене він такий же".

"Якщо чесно, я перед нашим боєм переживав, розумів, що потрібно віддати всі сили. І тоді я, хоч і смішно зараз звучить, просто йшов вперед, опустивши голову, і бив його з усіх рук. Пам'ятаю, що він тримав мене на передній руці і зустрічав правим знизу. Цей удар відчувався. І на ногах – він постійно тікав, було важко його наздогнати", – наводить Матч ТВ слова Бабаніна, який після тієї перемоги над Ф'юрі так і залишився в любителях, позаяк Ф'юрі зробив суперкар'єру в профі.

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Відзначимо, що вже в наступному році може відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Тайсоном Ф'юрі і Олександром Усиком. Але для початку Усик має виграти реванш із Джошуа – він повинен відбутися до 25 квітня.

Тим часом промоутер українця Олександра Красюк після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером уже заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.

Ф'юрі і Усик
Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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