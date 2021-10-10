Россиянин побил Фьюри: неужели Усику слабо

После победы Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером российский боксер вспомнил, как одолел Цыганского короля – еще в любителях. Первым же обидчиком британца в профи может стать Александр Усик

Бабанин, Усик и Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в Лас-Вегасе, защитив титул чемпиона мира в супертяжах по версии WBC и статус непобедимого в профи.

Именно в этот момент 33-летний россиянин Максим Бабанин решил напомнить миру, как одолел Тайсона Фьюри – еще в любителях.

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Дело было в финале юниорского чемпионата Европы в 2007 году в Сербии, когда "маленький" Бабанин (183 см) победил гиганта Фьюри (206 см) решением судей.

"Мы боксировали, еще будучи юниорами. И там большую роль, скорее, играли характер, сила воли. А сейчас я смотрю на него и вижу, что это уже сильный профессиональный боксер. Мы дрались в финале, но мне тренер еще перед его полуфиналом сказал пойти и посмотреть. Удивился, когда увидел, что он такого роста", – рассказывает Бабанин.

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"Для меня Фьюри вообще никак не поменялся, наверное, только массу набрал и стал поздоровее. Но как боксировал раньше, так все и осталось. Даже движения остались те же самые. Я заметил, что он часто бьет в те места, которые очень неприятные. По затылку, например. Точных ударов в челюсть было у него не так много, но он постоянно бьет в висок, в затылочную часть. Хотя, когда мы с ним боксировали, у него такой наглости не было".

"И еще заметил, что он выбирает себе соперников, которые ему удобны. Вот я ему неудобен. Если мы будем боксировать в профессионалах, ему будет со мной тяжело. Кто бы что ни говорил, это так. У него почти все оппоненты рослые, все похожи. Согласился бы ли я с ним подраться в профессионалах? Да. Понятно, что он набрал и в школе, и в других навыках, но для меня он такой же".

"Если честно, я перед нашим боем переживал, понимал, что нужно отдать все силы. И тогда я, хоть и смешно сейчас звучит, просто шел вперед, опустив голову, и бил его со всех рук. Помню, что он держал меня на передней руке и встречал правым снизу. Этот удар ощущался. И на ногах – он постоянно убегал, было тяжело его догнать", – приводит Матч ТВ слова Бабанина, который после той победы над Фьюри так и остался в любителях, тогда как Фьюри сделал суперкарьеру в профи.

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Отметим, что уже в следующем году может состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Но для начала Усик должен выиграть реванш с Джошуа – он должен состояться до 25 апреля.

Между тем промоутер украинца Александра Красюк после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером уже заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.