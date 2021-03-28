Нокаут місяця: вбивчий хук у щелепу змусив понервуватися лікарів

Після пропущеного удару Рамірес навіть не намагався стати на ноги

Мексиканський боксер Едвін Паломарес достроково переміг свого співвітчизника Сезара Раміреса і став би претендентом на нагороду за найкращий нокаут місяця, якби така існувала.

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Втім, чекати нокауту вболівальникам довелося до 10-го раунду, коли Паломарес точно вцілив правим хуком і відправив суперника на канвас. Рефері навіть не довелося відраховувати до 10 – Рамірес і не намагався стати на ноги, а медики разом вибігли на ринг, злякавшись за здоров'я боксера.

Дивіться яскраві нокаути:

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