Як знищили Вітязя! Відео жорсткого нокауту в бою Повєткін – Уайт

Ділліан Уайт нокаутував Олександра Повєткіна в четвертому раунді. Британський боксер взяв впевнений реванш за торішню поразку.

Dillian Whyte wins by TKO in Round 4 against Povetkin! #WhytePovetkin pic.twitter.com/2vB370Fwt2 - Strictly Boxing Fans (@ BoxingBritain1) March 27, 2021

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Поєдинок пройшов в Гібралтарі за повної переваги Уайта. З перших секунд він методично бив Російського Вітязя. Удари сипалися в голову один за іншим. Олександр добре тримався, але Уайт таки домігся свого. У четвертому раунді серія ударів Ділліана вирубила Повєткіна. Рефері зупинив поєдинок.

На рахунку 41-річного Повєткіна 40 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (25 нокаутом) і зазнав 3 поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта 28 перемог при двох поразках в 30 боях на професійному рингу.

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Нагадаємо, що в серпні 2020 року у Великобританії Повєткін нокаутував Уайта і завоював тимчасовий титул WBC. Тоді боксери домовилися про реванш. Спочатку другий поєдинок був призначений на 21 листопада, але потім перенесений через те, російський боксер був госпіталізований з температурою в одну з московських клінік. Після чого у нього діагностували коронавірус. Хоча Уайт впевнений, що Повєткін симулював коронавірус.

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