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Вайт сумує, що не поклав Повєткіна раніше, а "Витязю" радять йти на пенсію

28 березня, 11:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Вночі британець нокаутував росіянина в матчі-реванші

Вчора пізно ввечері на Гібралтарі пройшов бій супертяжів за титул тимчасового чемпіона за версією WBC. Ми вели онлайн бою Повєткін – Вайт. Британець впевнено взяв реванш, нокаутувавши 41-річного Російського витязя в четвертому раунді.

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Промоутер Андрій Рябінський, котрий давно вже займається справами Олександра, висловив у соцмережах думку, що це був останній бій російського боксера. Тепер йому пора піти на пенсію.

А ось Ділліан Вайт випромінює енергію і вже замахується на побачення з Тайсоном Ф'юрі в надії стати повноправним чемпіоном. Його слова наводить BoxingScene:

"Мені сумно, що я не закінчив бій у першому раунді. Я не повинен був програвати і в тому році. Тому був злий на себе, що зробив дурну помилку і заплатив за це.

У першому раунді в мене була спокуса вилізти зі шкіри. Але потім я подумав, що це нерозумно. Він все ще дуже сильний. Вірю, що можу стати чемпіоном світу. Я володію силою, за допомогою якої можу перемогти будь-кого".

Проте 35-річний британець після "файту" віддав належне супернику.

Читайте також: статистика ударів бою Вайт – Повєткін.

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Тим часом Ділліану доведеться почекати, поки з'ясують стосунки Ентоні Джошуа і Тайсон Ф'юрі. Чемпіони за різними версіями ніяк не можуть знайти місце для свого першого поєдинку.

Дивіться, як Ф'юрі з дружиною насолоджувався свіжим повітрям:

Тайсон Ф'юрі з дружиною Періс на узбережжі, поцілунок Відео: Instagram

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бій бокс коментарій Олександр Повєткін Ділліан Уайт
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