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Повне домінування: статистика ударів бою Вайт – Повєткін

28 березня, 08:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Британський боксер повністю перевершив росіянина

Минулої ночі на Гібралтарі відбувся бій за титул тимчасового чемпіона WBC, в якому Ділліан Вайт нокаутував Олександра Повєткіна в четвертому раунді. Перемога британця виглядає повністю закономірною: навіть важко сказати, на що розраховував російський боксер. Можливо, просто хотів заробити солідний гонорар і сподівався на удачу.

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Офіційна статистика ударів, яку опублікував сайт BoxingScene, тільки підтверджує те, що багато хто й так бачив: у рингу відбувалося формене побиття. За весь поєдинок Російський витязь зробив лише вісім точних ударів: шість силових і два джеби. Тоді як Вайт потряс суперника 57 разів: 30 силовими "пострілами" і 27 джебами!

Тим часом син легенди боксу дебютував у профі на розігріві в Повєткіна.

Отже, тепер у 41-річного Повєткіна 36 перемог у профі (25 нокаутом), 3 поразки і нічия. В активі 32-річного Вайта 28 перемог при двох невдачах. Нагадаємо, в серпні 2020 року у Британії Повєткін нокаутував Вайта і завоював тимчасовий титул WBC. Реванш спочатку призначали на 21 листопада, потім переносили на січень і березень через коронавірус у Олександра.

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статистика бій бокс Олександр Повєткін реванш Ділліан Уайт
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