Це було боляче! Уайт нокаутував Повєткіна

У Гібралтарі був крутий бокс. Ділліан Уайт нокаутував Олександра Повєткіна! І взяв реванш за торішню поразку.

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Уайт жваво почав бій і відразу потряс суперника. Удар в голову відкинув на канати Повєткіна, але Ділліан не кинувся добивати і росіянин встиг відновитися. У наступних раундах ситуація на ринзі не змінювалася. Уайт точно потрапляв, а Повєткін мужньо тримав удар. Але вічно це не могло тривати. У четвертому раунді Ділліан серією ударів збив з ніг Російського Вітязя. Той зумів піднятися, але рефері зупинив побиття. Перемога нокаутом Ділліана Уайта.

Треба сказати, що на кону поєдинку стояв "діамантовий" пояс за версією WBC. А значить, Уайт може зустрітися з переможцем поєдинку Ф'юрі – Джошуа. Хоча він погодився ще раз зустрітися з Повєткіним. Реклама На рахунку 41-річного Повєткіна 40 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (25 нокаутом) і зазнав 3 поразки, ще один поєдинок закінчився внічию. В активі 32-річного Уайта 28 перемог при двох поразках в 30 боях на професійному рингу.

Нагадаємо, що в серпні 2020 року у Великобританії Повєткін нокаутував Уайта і завоював тимчасовий титул WBC. Тоді боксери домовилися про реванш. Спочатку другий поєдинок був призначений на 21 листопада, але потім перенесений через те, російський боксер був госпіталізований з температурою в одну з московських клінік. Після чого у нього діагностували коронавірус. Хоча Уайт впевнений, що Повєткін симулював коронавірус .

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