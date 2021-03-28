Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Полное доминирование: статистика ударов боя Уайт – Поветкин

28 марта, 08:33

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Британский боксер полностью превзошел россиянина

Минувшей ночью на Гибралтаре состоялся бой за титул временного чемпиона WBC, в котором Диллиан Уайт нокаутировал Александра Поветкина в четвертом раунде. Победа британца выглядит полностью закономерной: даже трудно сказать, на что рассчитывал российский боксер. Возможно, просто хотел заработать солидный гонорар и надеялся на удачу.

Реклама

Официальная статистика ударов, которую опубликовал сайт BoxingScene, только подтверждает то, что многие и так видели: в ринге происходило форменное избиение.

За весь поединок Русский витязь сделал лишь восемь точных ударов: шесть силовых и два джеба. Тогда как Уайт потряс соперника 57 раз: 30 силовыми "выстрелами" и 27 джебами!

Тем временем сын легенды бокса дебютировал в профи на разогреве у Поветкина.

Реклама

Таким образом, теперь у 41-летнего Поветкина 36 побед в профи (25 нокаутом), 3 поражения и ничья. В активе 32-летнего Уайта 28 побед при двух поражениях. Напомним, в августе 2020 года в Великобритании Поветкин нокаутировал Уайта и завоевал временный титул WBC. Реванш сначала назначали на 21 ноября, затем переносили на январь и март из-за коронавируса у Александра.

Смотрите, как Усик проходит силовую подготовку:

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Топовые бои уикенда

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

статистика бой бокс Александр Поветкин реванш Диллиан Уайт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невесты
На кого похожа дочь Владимира Кличко: сравниваем с детским фото его бывшей невестыБокс
Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксере
Бывшая невеста Кличко показалась с новым бойфрендом, но вспомнила и о боксереБокс
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канаты
Самый странный бой года: боксер падал от каждого удара и дважды вылетал за канатыБокс
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раунде
Макгрегор жестко избил соперника: нокаутировал в первом раундеБокс
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперника
Подлый удар сзади: боксер скандально нокаутировал соперникаБокс
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаута
Парень из McDonald’s завоевал пояс Усика, вырубив поляка: видео нокаутаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять