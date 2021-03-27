Син легенди боксу дебютував в профі на розігріві у Повєткіна

Син знаменитого британського боксера Ріккі Гаттона Кемпбелл дебютував на професійному рингу в андеркарті бою-реваншу між Олександром Повєткіним і Ділліаном Вайтом. Онлайн матчу Повєткін – Вайтє на нашому сайті.

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20-річний Гаттон-молодший за підсумками 4 раундів переміг Хесуса Руїса – 40:36 на записках всіх трьох суддів. Відзначимо, що його суперник зазнав 11-ї поразки поспіль і ще жодного разу не перемагав.

Його батько – Ріккі Гаттон – ставав чемпіоном світу в 1-м напівсередній вазі за версією IBF, WBA, IBO, а також напівсередній ваговій категорії за версією WBA, IBO. Він здобув 45 перемог при всього трьох поразках.

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