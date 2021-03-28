Уайт грустит, что не уложил Поветкина раньше, а "Витязю" советуют идти на пенсию

Вчера поздно вечером на Гибралтаре прошел бой супертяжей за титул временного чемпиона по версии WBC. Мы вели онлайн боя Поветкин – Уайт. Британец уверенно взял реванш, нокаутировав 41-летнего Русского витязя в четвертом раунде.

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Промоутер Андрей Рябинский, который давно уже занимается делами Александра, высказал в соцсетях мнение, что это был последний бой российского супертяжеловеса. Теперь ему пора уйти на пенсию.

А вот Диллиан Уайт источает энергию и уже замахивается на свидание с Тайсоном Фьюри в надежде стать полноправным чемпионом. Его слова приводит BoxingScene:

"Мне грустно, что я не закончил бой в первом раунде. Я не должен был проигрывать и в первый раз. Поэтому был зол на себя, что совершил глупую ошибку и заплатил за это. В первом раунде у меня было искушение вылезти из кожи вон, но потом я подумал, что это неразумно. Он все еще очень силен. Верю, что могу стать чемпионом мира. Я обладаю силой, с помощью которой могу победить любого".

Тем не менее 35-летний британец после "файта" отдал должное сопернику.

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Между тем Диллиану придется подождать, пока выяснят отношения Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри. Чемпионы по разным версиям никак не могут найти место для своего первого поединка.

Смотрите, как Фьюри с женой наслаждался свежим воздухом:

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram

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