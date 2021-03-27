Повєткін – Уайт: онлайн бою-реваншу "на скелі" в Гібралтарі

27 березня в Гібралтарі відбудеться довгоочікуваний реванш Олександра Повєткіна і Ділліана Уайта в суперважкій вазі – "Битва на скелі". Бій росіянина і британця пройде в спорткомплексі "Європа парк" – на мисі Європи. Нагадаємо, що в серпні 2020 року у Великобританії Повєткін нокаутував Уайтаі завоював тимчасовий титул WBC.

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ПОЧАТОК У "БІЙЦІВСЬКОМУ САДУ"

22 серпня Повєткін і Уайт зустрілися вперше в "боксерського саду" на території маєтку Хірна в Брентвуді через ситуацію з ковідом. Уайт був фаворитом. Очікувалося, що він підтвердить статус офіційного претендента на титул WBC.

Повєткін – Вайт / Фото: matchroomboxing

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І по ходу бою Ділліан працював краще, а в 4-му раунді британець двічі садив росіянина на підлогу влученнями в голову. Але несподівано в 5-му раунді Повєткін вирубав Уайта аперкотом зліва.

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

ШЛЯХ ДО реванш

Бій-реванш, намічений вже на 21 листопада, було перенесено на початок 2021 року через того, що 3 листопада 2020 Повєткін був госпіталізований з температурою в одну з московських клінік. Після чого у нього діагностували коронавірус. Новою датою стало 30 січня вже 2021 року, але з'ясувалося, що відновлення росіянина повільніше, ніж очікувалося.

Бій призначили на 6 березня. Але він знову зірвався через жорсткі карантинних обмежень в Великобританії. В кінці зими організатори зайнялися пошуком нової локації і вийшли на екзотичний Гібралтар, перенісши сутичку на 27 березня.

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А Уайт вже кілька разів підкреслював, що Повєткін симулював коронавірус:

"У нього ніколи не було коронавируса. Він просто хотів більше часу на підготовку. Від коронавируса не можна вилікуватися відразу, це було б свого роду дивом. Але це бокс, і я звик до всіх цих ігор і трюкам", – наводить слова Уайт The Sun

Зважування Повєткін – УАЙТ

26 березня відбулася процедура зважування Повєткіна і Уайта. За день до бою ваги під "Російським витязем" показали 103,5 кг, вага "Викрадача тіл" склав 112,1 кг. Росіянин виявився легшим британця на 8,6 кілограмів. Але за добу обидва бійця ще, ймовірно, додадуть по пару кіло.

ГОЛОВНА ІНТРИГА

Для кожного з боксерів цей поєдинок може стати фінішем кар'єри. Повєткіну в цьому році ж 42 року і неясно, чи захоче він боксувати далі, якщо найближчим часом не зможе отримати титульний поєдинок. Особливо в світлі двох чемпіонських боїв Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі, а також непередбачуваності спорту в умовах коронавируса.

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За словами промоутера британця Едді Хірна, сьогодні момент істини і для Уайта:

"Йому необхідна перемога, тому що мета Ділліан Уайта і наша мета – це вивести його на бій за титул чемпіона світу. Я думаю, що без цієї можливості боксерська кар'єра йому нецікава. Це кінцева стратегія, мета, фокус. Якщо він програє Повєткіну, то він поза грою, і це не на півроку або на рік, можливо, вже назавжди ", – сказав Хирн Sky Sports

РЕКОРД СУПЕРНИКІВ

41-річний Повєткін на прізвисько "Російський витязь" провів 39 боїв в професійному боксі, в яких він здобув 36 перемог (в тому числі 25 нокаутом) і зазнав дві поразки (від Володимира Кличка і Ентоні Джошуа), ще один поєдинок закінчився внічию.

В активі 32-річного Уайта на прізвисько "Викрадач тіл" 27 перемог при двох поразках (від Повєткіна і Джошуа) в 29 боях на професійному рингу.

ОСНОВНІ БОЇ 27 БЕРЕЗНЯ

Олександр Повєткін (36-2-1, 25 KO) – Ділліан Уайт (27-2, 18 KO)

Бій за титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі

Тед Чізмен (16-2-1, 9 KO) – Джеймс Меткаф (21-0, 13 KO)

Бій за титул чемпіона Британії в 1-м середньому вазі

Кріс Конго (12-0, 7 KO) – Майкл Маккінсон (19-0, 2 KO)

Бій за титул чемпіона за версією WBO Global в напівсередній вазі

Фабіо Уордл (10-0, 9 KO) – Ерік Моліна (27-6, 19 KO)

Ерік Пфайфер (7-0, 5 KO) – Нік Вебб (16-2, 12 КО)

Юссеф Хумара (11-0-1, 4 КО) – Кейн Бейкер (14-7-0)

ЩО ГОВОРЯТЬ Букмекери

Сьогодні букмекери віддають перевагу Ділліану Уайту – на його перемогу можна поставити з кеффіціента 1.25. Поки на перемогу Олександра Повєткіна – 3.75. Нічию в цьому бою практично не розглядають – 26.00. Уайт виграє технічним нокаутом – 2.37, звичайним нокаутом – 4.50, рішенням суддів – 6.00. Повєткін переможе по суддівських записок – 21.0, технічним нокаутом – 6.00, нокаутом – 9.00.

ДЕ ДИВИТИСЯ Повєткін – УАЙТ

Бій між 41-річним Повєткіним і 32-річним Уайтом в прямому ефірі покажуть телеканали ESPN, Sky Sports і РЕН ТВ. А також онлайн модно дивитися на спортивному стрімінговом сервісі DAZN. Орієнтовний початок поєдинку – 23:15 за київським часом.

Олександр Повєткін звернувся до фанатів після перемоги над Ділліаном Вайтом

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