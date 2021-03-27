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Погасив світло секретним ударом: ефектний нокаут в змішаних єдиноборствах

27 березня, 22:29

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Як йому це вдалося?

Іранський боєць змішаних єдиноборств Сеєдвалі Дехган здобув ефектну перемогу над вірменином Ваагном Овсепяном на турнірі Mix Fight Events 46. Вже в першому раунді Дехган прихованим ударом з лівої відправив суперника в глухий нокаут.

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З першого разу навіть важко розгледіти, яким чином іранець здобув перемогу. Проте цей прихований удар виявився вирішальним.

Нагадаємо, що сьогодні пізно вночі Ділліан Вайт спробує взяти реванш у Олександра Повєткіна. Трансляція бою Повєткін – Вайт є на нашому сайті.

Ще сьогодні вночі переводять годинники на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

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Дивіться яскраві нокаути:

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нокаут змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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