Погасив світло секретним ударом: ефектний нокаут в змішаних єдиноборствах

Як йому це вдалося?

Іранський боєць змішаних єдиноборств Сеєдвалі Дехган здобув ефектну перемогу над вірменином Ваагном Овсепяном на турнірі Mix Fight Events 46. Вже в першому раунді Дехган прихованим ударом з лівої відправив суперника в глухий нокаут.

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З першого разу навіть важко розгледіти, яким чином іранець здобув перемогу. Проте цей прихований удар виявився вирішальним.

Нагадаємо, що сьогодні пізно вночі Ділліан Вайт спробує взяти реванш у Олександра Повєткіна. Трансляція бою Повєткін – Вайт є на нашому сайті. Ще сьогодні вночі переводять годинники на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться. Реклама Дивіться яскраві нокаути:

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