Поклав і закатав в асфальт: Нганну нокаутував Міочича на турнірі UFC 260

Сьогодні вранці за київським часом в Лас-Вегасі завершився черговий турнір зі змішаних єдиноборств під назвою UFC 260. У головному поєдинку шоу розігрували титул у важкій вазі камерунський боєць з французьким паспортом Френсіс Нганну і американець хорватського походження Стіпе Міочич.

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Цікаво, що три роки тому суперники зустрічалися в Бостоні, і тоді за очками одноголосним рішенням суддів переміг Міочич. Тепер же колишній бездомний Нганну зумів взяти переконливий реванш. Все вирішилося вже на першій хвилині другого раунду. Спочатку Френсіс ударом руки в голову збив Стіпе з ніг. А потім, коли той піднявся, скористався його дезорієнтацією, уклав на поміст і ще раз ударив кулаком. Що, схоже, вже було зайвим.

Отже, 34-річний парижанин на прізвисько "Хижак" став новим королем важкого дивізіону, здобувши 16 перемогу при трьох поразках. Колишній чемпіон, Міочич, після двох перемог над Даніелем Кормьє зазнав четвертої поразки при 20 успішних боях.

Тим часом, гаряча мулатка-українка стала прикрасою турніру зі змішаних єдиноборств.

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