14 нокаутів за вечір: шалений турнір провели в Японії

Кікбоксери не шкодували один одного

В Японії пройшов масштабний турнір з карате K Festa 4, на якому відбулося 24 поєдинки! Але найцікавіше те, що в 14 з них переможці визначалися після нокаутів.

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Бійці здобували перемогу на будь-який смак: після серії ударів, завдяки одному точному удару або традиційними для цього виду спорту хайкіками. Насолоджуємося найяскравішими з них:

Дивіться яскраві нокаути:

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