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Нокаут месяца: убийственный хук в челюсть заставил понервничать врачей

28 марта, 22:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

После пропущенного удара Рамирес даже не пытался подняться на ноги

Мексиканский боксер Эдвин Паломарес досрочно победил своего соотечественника Сезара Рамиреса и стал бы претендентом на награду за лучший нокаут месяца, если бы такая существовала.

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Впрочем, ждать нокаута болельщикам пришлось до 10-го раунда, когда Паломарес точно попал правым хуком и отправил соперника на канвас. Рефери даже не пришлось отсчитывать до 10 – Рамирес и не пытался подняться на ноги, а медики разом выбежали на ринг, испугавшись за здоровье боксера.

Смотрите яркие нокауты:

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Источник: Сегодня|Спорт

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