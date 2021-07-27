Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Лайфхак: як в Токіо використовують обручі в пандемію

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 липня, 17:32
Копіювати лінк
Гімнастичний інвентар здорово став у нагоді на пляжі, з його допомогою зробили мітки для дотримання дистанції під час змагань з серфінгу
Тримайте дистанцію
Тримайте дистанцію / Фото: Любомир Луканюк

Рік пандемії привчив нас дотримуватися дистанції, а також дезінфікувати руки. У Токіо це роблять за допомогою ніг.

Майже у всіх закладах на підлозі стоять мітки у вигляді ліній або слідів, які позначають на якій відстані люди повинні перебувати один від одного. А що робити, якщо ви опинилися на піску. Якщо вас багато і ви прийшли подивитися на дебютанта Олімпійських ігор – серфінг. І мітки потрібні тимчасові.

Читайте також: як кореспондент "Сегодня" шукав тайфун на Тихому океані.

Організатори Токіо-2020 дуже оригінально вирішили цю проблему. Вони просто розклали звичайні гімнастичні обручі на землі. І кожен повинен був знаходитися в колі. Все геніальне просто.

В тренді

Читайте інші репортажі "Сегодня" з олімпійського Токіо:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
10
3
5
18
2
flag США СШАUS
9
8
8
25
3
flag Китай КитайCN
9
5
7
21
4
flag ОКР ОКРROC
7
7
4
18
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
4
5
4
13
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
2
5
10
7
flag Австралія АвстраліяAU
3
1
5
9
8
flag Канада КанадаCA
2
3
3
8
9
flag Франція ФранціяFR
2
2
3
7
10
flag Німеччина НімеччинаDE
2
0
3
5
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти