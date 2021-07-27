Лайфхак: як в Токіо використовують обручі в пандемію

Рік пандемії привчив нас дотримуватися дистанції, а також дезінфікувати руки. У Токіо це роблять за допомогою ніг.
Майже у всіх закладах на підлозі стоять мітки у вигляді ліній або слідів, які позначають на якій відстані люди повинні перебувати один від одного. А що робити, якщо ви опинилися на піску. Якщо вас багато і ви прийшли подивитися на дебютанта Олімпійських ігор – серфінг. І мітки потрібні тимчасові.
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Організатори Токіо-2020 дуже оригінально вирішили цю проблему. Вони просто розклали звичайні гімнастичні обручі на землі. І кожен повинен був знаходитися в колі. Все геніальне просто.
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