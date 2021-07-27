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Олімпіада 2020 в Токіо

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Ні тайфуну, ні акул. Кореспондент "Сегодня" зацінив дивину Олімпійських ігор

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 липня, 17:02
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Вперше на Олімпіаді пройшли змагання з серфінгу, фінали спеціально перенесли на день раніше, коли за прогнозом повинні були бути восьмиметрові хвилі
Тайфуну нема. Розходимось
Тайфуну нема. Розходимось

Тайфун обіцяли
Всю ніч ми не спали.
Обман

Вчора ввечері на пошту прийшов лист від оргкомітету. "Увага, тропічний шторм 27 липня дістанеться сходу Японії, в районі Токіо" , – було в повідомленні. Ну нарешті-то, хоч щось цікаве можна буде побачити, радію посланню.

Ранок вівторка вже чекаю з нетерпінням. Прислухаюся, чи не проспав початок тайфуну. О шостій ранку на вулиці мрячить дощик, дме легкий вітерець.

Не схоже на бурю. А до полудня і зовсім розпогодилося в олімпійській столиці.

Ну раз така справа, відправлюсь я сам на пошуки вашого тайфуну. А де його шукати? Там де він зароджується – до океану.

Майже за 100 км від Токіо, на узбережжі Тихого океану, вперше в історії Олімпійських ігор проходять змагання з серфінгу. І організатори, як тільки дізналися, що насувається шторм відразу ж перенесли фінали з середи на вівторок. Адже в цій справі головне хвиля. А її метеорологи обіцяли у вісім метрів.

Виявилося, прогнозисти погоди в усьому світі однакові. Ніяких величезних хвиль і близько не було. А спортсменам доводилося довго маринуватися у воді, чекаючи хоч якусь хвилю.

Пляж, де проходили змагання з серфінгу на Олімпіаді-2020

Взагалі-то дебют серфінгу на Олімпійських іграх, не дивлячись на первинний скептицизм, залишив цілком гарне враження. Враження свята, чого так іноді не вистачає класичним видам спорту. Тут немає похмурого консерватизму. Всі розслаблені, ходять в шортах і шльопанцях. Це вам не задушливий зал. Лежи собі на березі та споглядай океанські краєвиди. Час від часу на небі з'являлася веселка. Суцільний позитив.

В тренді

Звичайно, для антуражу ще якої-небудь акули не вистачало, що ганяється за серфінгістами. Але вже іншим разом.

Хоча спортивна складова дуже висока. Ви б бачили, як ридав один з волонтерів, коли японець Каноа Ігарасі в фіналі програв бразильцю Італо Феррейрі.

До речі, прикольна знахідка організаторів. Для волонтерів, які хотіли подивитися фінал на березі розклали обручі, в які потрібно було ставати. Так дотримувалася соціальна дистанція.

А тайфун... Не було його на березі Тихого океану, та й не треба.

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