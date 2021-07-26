На Олімпіаді виручають сакура і суші. Але буває і харакірі

На олімпійських об'єктах мережу WiFi назвали словами, які відомі всьому світу. Втім, на швидкість інтернету є нарікання

Ці слова зрозумілі на всіх мовах світу / Фото: Любомир Луканюк

Існує з десяток японських слів, які знають в усьому світі. Які асоціюються саме з Японією. На чому і зіграли організатори Олімпійських ігор. Цими словами назвали мережу WiFi, щоб її було легко запам'ятати іноземцям.

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"Сакурою" журналісти користуються в головному медіацентрі, а також на олімпійських об'єктах.

А "суші" можна юзати в автобусах.

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Дотепники тої ж миті їх перейменовують в "харакірі", коли через перебої зі зв'язком не можна вийти в ефір, запустити стрім чи кілька хвилин закачувати одну фотографію.

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