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Олімпіада 2020 в Токіо

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Більше шести не збиратися. Чому поліція Токіо стоїть у черзі

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 липня, 14:16
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В олімпійському парку обладнали місце для паління прямо в кущах, але щоб туди потрапити потрібно вистояти солідну чергу. Поблажок немає навіть для поліцейських
Тим хто палить, в Токіо складно
Тим хто палить, в Токіо складно / Фото: Любомир Луканюк

Все таки, на яких ми різних планетах живемо. Перший раз мене вразило місце для паління під час зимових Олімпійських ігор в Пхенчхані. Кабінка стояла у величезному парку, серед дерев. І ось нове диво в Японії.

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Всі, хто працює в головному прес-центрі Ігор-2020 можуть палити на вулиці. Серед кущів стоять кілька лавок. Перебувати в кущах одночасно можуть не більше шести людей. Решта – стають в чергу, щоб попалити. Щоб дістатися до "курилки", люди хвилин по 20 смажаться на 30-градусній спеці. І навіть поліцейські стоять в черзі на перекур. Можете собі у нас таке уявити?

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