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Олімпіада 2020 в Токіо

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У Токіо температуру журналістам вимірюють без градусників

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
25 липня, 12:23
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Щоб уникнути скупчення людей, в пунктах пропуску організатори поставили спеціальні сканери, які моментально вимірюють температуру тіла
Так міряють температуру в Токіо-2020
Так міряють температуру в Токіо-2020 / Фото: Любомир Луканюк

Мінімум контактів і максимум дистанція – так проходять в Токіо Олімпійські ігри. Ми вже розповідали про дезінфекцію за допомогою ніг. І ось ще одна новинка Олімпійських ігор. Температуру тіла тут не перевіряють за допомогою звичного нам електронного градусника.

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При величезному скупченні журналістів, це б займало багато часу і створювало черги, тим самим підвищуючи ризик поширення інфекції. Тому організатори поставили спеціальні сканери, проходячи через які вам автоматично вимірюють температуру.

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