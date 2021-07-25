У Токіо температуру журналістам вимірюють без градусників

Мінімум контактів і максимум дистанція – так проходять в Токіо Олімпійські ігри. Ми вже розповідали про дезінфекцію за допомогою ніг. І ось ще одна новинка Олімпійських ігор. Температуру тіла тут не перевіряють за допомогою звичного нам електронного градусника.
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При величезному скупченні журналістів, це б займало багато часу і створювало черги, тим самим підвищуючи ризик поширення інфекції. Тому організатори поставили спеціальні сканери, проходячи через які вам автоматично вимірюють температуру.
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