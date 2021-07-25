В Токио температуру журналистам измеряют без градусников

Дабы избежать скопления людей, в пунктах пропуска организаторы поставили специальные сканеры, которые моментально измеряют температуру тела

Так измеряют температуру в Токио-2020 / Фото: Любомир Луканюк

Минимум контактов и максимум дистанция – так проходят в Токио Олимпийские игры. Мы уже рассказывали про дезинфекцию с помощью ног. И вот еще одна новинка Олимпийских игр. Температуру тела тут не проверяют с помощью привычного нам электронного градусника.

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При огромном скоплении журналистов, это бы занимало много времени и создавало очереди, тем самым повышая риск распространения инфекции. Поэтому организаторы поставили специальные сканеры, проходя через которые вам автоматически измеряют температуру.

В тренде Медальный зачет Олимпийских игр в Токио

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