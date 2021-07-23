Як Токіо бореться з ковідом: ховаємося за екрани і миємо руки за допомогою ніг

Запобіжні заходи понад усе – в олімпійському Токіо велику увагу приділяють захисту від коронавірусної інфекції

На олімпійських об'єктах багато перегородок і дезінфекторів / Фото: Любомир Луканюк

Перший повноцінний день в Токіо почався з традиційної для Ігор процедури – здачі тестів на COVID-19. Для цього потрібно з готелю поїхати в головний прес-центр.

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Зупинка медіа-автобуса прямо навпроти готелю. Заходжу. Що впадає в очі – пластикові захисні екрани над сидіннями. Раніше ніде такого не зустрічав.

Рушаємо. Їхати десь кілометрів 15, але дороги абсолютно вільні. Дивина для мегаполісу, який по населенню рази в три перевищує Київ. Але пояснення просте – всі на роботі. Нікому ганяти по вулицях.

Прес-центр – величезний мурашник. Вільних місць не знайти. Були розмови, що в умовах пандемії і жорсткого контролю журналісти побояться їхати в Токіо. Брехня. Візуально не менше, ніж на попередніх Олімпіадах.

За робочими столами знову таки перегородки. А ще на кожному кроці санітайзер і волонтери змушують дезінфікувати руки. Новинка – щоб побризкати на руки, не можна рукою натискати на дозатор, внизу педаль – тисніть там.

Для тестів відвели крило другого поверху. Безліч кабінок. Процедура все та ж. Потрібно наплювати в пробірку. Правда, на відміну від аеропорту, вже без лимона.

Далі клеїш штрих-код. На окремому сайті вносиш свої дані і номер пробірки, і чекаєш результат.