Люди, що ви наробили? Чому відкриття Олімпіади – найгірше в історії

Кореспондент "Сегодня" подивився на шоу без глядачів і сам став уболівальником, щоб підтримати збірну України на параді спортсменів

Церемонія відкриття пройшла без глядачів. Але ми підтримали Україну! / Фото: Сегодня|Спорт

У козацькій шапці і з прапором

Кричу Україні "Ура!"

Осака запалила

На це було боляче дивитися. Всередині – порожнеча. Парад команд нагадував траурну процесію замість фестивалю. Церемонія відкриття пройшла без глядачів.

6000 спортсменів. 900 почесних гостей. 3500 журналістів. І це на арені, яка вміщує 60 тисяч глядачів!

Щодо шоу – до японців питань нуль. А їхня людина-піктограмма – просто шедевр. Але давайте про наболіле.

Обід, 15:00. До церемонії відкриття ще п'ять годин. Парк біля Олімпійського стадіону забитий битком. Люди фотографуються, сидять на газонах, крізь ґрати визирають на спортсменів. А кожна людина з акредитацією викликає захват.

19.00, час до старту. У будинку навпроти арени повно народу. Люди дивляться на дорогу, де збираються атлети на парад, танцюють, маякують ліхтариками смартфонів.

1:00, церемонія вже закінчилася. Сотні глядачів продовжують залишатися за парканом, спостерігаючи за щасливчиками, які дивилися Ігри наживо.

Логічне запитання: чому ці люди не на стадіоні? Навіщо було ухвалювати це варварське рішення не пускати вболівальників?

Японці – неймовірно дисциплінована нація, і вони б сіли на трибунах як треба – через один, через два, через десять. Можна було пустити тільки вакцинованих.

Але навіщо відбирати в уболівальників свято? Або на арені коронавірус передається, а в парку – ні? Ех...

Гучний протест

Але буде лукавством сказати, що всі японці – за Олімпіаду. Під час церемонії відкриття протести у стадіону не вщухали. Противники Ігор скандували свої гасла настільки голосно, що їх було виразно чути на трибунах.

Два українці – три прапори

Але навіть при порожніх трибунах збірна України не залишилася без підтримки!

Ми з колегою на час перекваліфікувалися з журналістів в уболівальників і озброївшись трьома прапорами, гідно зустріли наших спортсменів на параді.

Квітка Осаки

Завершення церемонії було не менше гідним. Краща спортсменка Японії Наомі Осака запалила олімпійський вогонь.