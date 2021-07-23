Люди, що ви наробили? Чому відкриття Олімпіади – найгірше в історії

У козацькій шапці і з прапором
Кричу Україні "Ура!"
Осака запалила
На це було боляче дивитися. Всередині – порожнеча. Парад команд нагадував траурну процесію замість фестивалю. Церемонія відкриття пройшла без глядачів.
6000 спортсменів. 900 почесних гостей. 3500 журналістів. І це на арені, яка вміщує 60 тисяч глядачів!
Щодо шоу – до японців питань нуль. А їхня людина-піктограмма – просто шедевр. Але давайте про наболіле.
Обід, 15:00. До церемонії відкриття ще п'ять годин. Парк біля Олімпійського стадіону забитий битком. Люди фотографуються, сидять на газонах, крізь ґрати визирають на спортсменів. А кожна людина з акредитацією викликає захват.
19.00, час до старту. У будинку навпроти арени повно народу. Люди дивляться на дорогу, де збираються атлети на парад, танцюють, маякують ліхтариками смартфонів.
1:00, церемонія вже закінчилася. Сотні глядачів продовжують залишатися за парканом, спостерігаючи за щасливчиками, які дивилися Ігри наживо.
Логічне запитання: чому ці люди не на стадіоні? Навіщо було ухвалювати це варварське рішення не пускати вболівальників?
Японці – неймовірно дисциплінована нація, і вони б сіли на трибунах як треба – через один, через два, через десять. Можна було пустити тільки вакцинованих.
Але навіщо відбирати в уболівальників свято? Або на арені коронавірус передається, а в парку – ні? Ех...
Гучний протест
Але буде лукавством сказати, що всі японці – за Олімпіаду. Під час церемонії відкриття протести у стадіону не вщухали. Противники Ігор скандували свої гасла настільки голосно, що їх було виразно чути на трибунах.
Два українці – три прапори
Але навіть при порожніх трибунах збірна України не залишилася без підтримки!
Ми з колегою на час перекваліфікувалися з журналістів в уболівальників і озброївшись трьома прапорами, гідно зустріли наших спортсменів на параді.
Квітка Осаки
Завершення церемонії було не менше гідним. Краща спортсменка Японії Наомі Осака запалила олімпійський вогонь.
Naomi Osaka lights the Olympic cauldron # Tokyo2020- Complex Sports (@ComplexSports) July 23, 2021
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