Як приїхати на Олімпіаду і не потрапити на стадіон. Що твориться в Токіо

Вільний доступ преси на олімпійські стадіони заборонений. Тепер потрібно заздалегідь подавати заявку і сподіватися, що вас пустять на арену і дозволять спілкуватися з атлетами

Новинки Ігор: лотерея і кімната для молитви

Ура! Свобода! Після трьох днів карантину можна відвідувати змагання. Виявляється, як мало потрібно людині для щастя. Спочатку щось забрати, а потім повернути. Хоча в Токіо забрали більше, ніж дали.

Парадокс, але приїхавши на Олімпійські ігри журналістом можна жодного разу і не побувати на стадіоні. Не спілкуватися з атлетами. А виною всьому лотерея.

Ті, хто їздить на Олімпіади знають, що журналістська акредитація дає право на відвідування 95% змагань. У будь-який день, в будь-який час. Решта 5% – це події підвищеного попиту. Традиційно – фінали у плаванні, гімнастиці, баскетболі... Церемонії відкриття і закриття.

Японці закрутили гайки. Тепер вільно потрапити на змагання взагалі неможливо. Потрібно за добу подавати заявку і чекати. Імовірність, що вам її не підтвердять дуже висока. Особливо якщо ви подали заявку на один і той же час.

Приклад. Очікуємо, що у фінали вечірньої сесії, хтось проб'ється з наших в боксі і боротьбі. Ставимо фінали собі в план, а потім в залежності від результату українців, визначаємося куди їхати. Так це працювало раніше. А тепер, в кращому випадку, вам за добу дадуть тільки один маршрут – припустимо бокс. А за фактом виявиться, що наш боксер вилетів, а борець претендує на "золото". Але на боротьбу ви вже потрапити не можете.

Мені пощастило, вдалося дістати квиток на фінал чоловічих команд з гімнастики.

Але на арені чекав ще один неприємний сюрприз. Виявляється, щоб потрапити в мікст-зону до атлетів знову потрібно подавати заявку і чекати лотерею. Тут уже я в прольоті.

Питання, яке хвилює всіх журналістів: навіщо таке творити? Відповідь організаторів: менше народу, менше ризиків підхопити коронавірус. Але ця логіка не витримує критики. Адже якщо журналісти тісно спілкуються в пресцентрі і їздять постійно разом автобусом в тісному контакті, то на аренах їх можна вільно розсадити, тисячі місць порожні.

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Ось ми і підібралися до другого мінусу Ігор. Вони без глядачів. Це дуже сумно, це дуже нудно. Організатори обіцяли пустити інтершум з інших Олімпіад, поки що лише пускають тихенько музику. Затерту до дірок Despacito.

Можливо, по телевізору це виглядає ефектніше, але вживу абсолютно немає ніякого відчуття свята.

З новинок на арені з'явилися кімнати для молитви і матері з дитиною. Залишається лише молитися, що це останні Ігри в такому форматі.

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