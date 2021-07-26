Як приїхати на Олімпіаду і не потрапити на стадіон. Що твориться в Токіо

Ура! Свобода! Після трьох днів карантину можна відвідувати змагання. Виявляється, як мало потрібно людині для щастя. Спочатку щось забрати, а потім повернути. Хоча в Токіо забрали більше, ніж дали.
Парадокс, але приїхавши на Олімпійські ігри журналістом можна жодного разу і не побувати на стадіоні. Не спілкуватися з атлетами. А виною всьому лотерея.
Ті, хто їздить на Олімпіади знають, що журналістська акредитація дає право на відвідування 95% змагань. У будь-який день, в будь-який час. Решта 5% – це події підвищеного попиту. Традиційно – фінали у плаванні, гімнастиці, баскетболі... Церемонії відкриття і закриття.
Японці закрутили гайки. Тепер вільно потрапити на змагання взагалі неможливо. Потрібно за добу подавати заявку і чекати. Імовірність, що вам її не підтвердять дуже висока. Особливо якщо ви подали заявку на один і той же час.
Приклад. Очікуємо, що у фінали вечірньої сесії, хтось проб'ється з наших в боксі і боротьбі. Ставимо фінали собі в план, а потім в залежності від результату українців, визначаємося куди їхати. Так це працювало раніше. А тепер, в кращому випадку, вам за добу дадуть тільки один маршрут – припустимо бокс. А за фактом виявиться, що наш боксер вилетів, а борець претендує на "золото". Але на боротьбу ви вже потрапити не можете.
Мені пощастило, вдалося дістати квиток на фінал чоловічих команд з гімнастики.
Але на арені чекав ще один неприємний сюрприз. Виявляється, щоб потрапити в мікст-зону до атлетів знову потрібно подавати заявку і чекати лотерею. Тут уже я в прольоті.
Питання, яке хвилює всіх журналістів: навіщо таке творити? Відповідь організаторів: менше народу, менше ризиків підхопити коронавірус. Але ця логіка не витримує критики. Адже якщо журналісти тісно спілкуються в пресцентрі і їздять постійно разом автобусом в тісному контакті, то на аренах їх можна вільно розсадити, тисячі місць порожні.
Ось ми і підібралися до другого мінусу Ігор. Вони без глядачів. Це дуже сумно, це дуже нудно. Організатори обіцяли пустити інтершум з інших Олімпіад, поки що лише пускають тихенько музику. Затерту до дірок Despacito.
Можливо, по телевізору це виглядає ефектніше, але вживу абсолютно немає ніякого відчуття свята.
З новинок на арені з'явилися кімнати для молитви і матері з дитиною. Залишається лише молитися, що це останні Ігри в такому форматі.
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