Лайфхак: как в Токио используют обручи в пандемию

Год пандемии приучил нас соблюдать дистанцию, а также дезинфицировать руки. В Токио это делают с помощью ног.
Почти во всех заведениях на полу стоят метки в виде линий или следов, которые обозначают на каком расстоянии люди должны находиться друг от друга. А что делать, если вы оказались на песке. Если вас много и вы пришли посмотреть на дебютанта Олимпийских игр – серфинг. И метки нужны временные.
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Организаторы Токио-2020 очень оригинально решили эту проблему. Они просто разложили обычные гимнастические обручи на земле. И каждый должен был находиться в круге. Все гениальное просто.
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