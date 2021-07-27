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Лайфхак: как в Токио используют обручи в пандемию

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июля, 17:32
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Гимнастический инвентарь здорово пригодился на пляже, с его помощью сделали метки для соблюдения дистанции во время соревнований по серфингу
Соблюдайте дистанцию
Соблюдайте дистанцию / Фото: Любомир Луканюк

Год пандемии приучил нас соблюдать дистанцию, а также дезинфицировать руки. В Токио это делают с помощью ног.

Почти во всех заведениях на полу стоят метки в виде линий или следов, которые обозначают на каком расстоянии люди должны находиться друг от друга. А что делать, если вы оказались на песке. Если вас много и вы пришли посмотреть на дебютанта Олимпийских игр – серфинг. И метки нужны временные.

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Организаторы Токио-2020 очень оригинально решили эту проблему. Они просто разложили обычные гимнастические обручи на земле. И каждый должен был находиться в круге. Все гениальное просто.

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