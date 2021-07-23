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Как Токио борется с ковидом: прячемся за экраны и моем руки с помощью ног

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июля, 12:45
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Меры предосторожности превыше всего – в олимпийском Токио большое внимание уделяют защите от коронавирусной инфекции
На олимпийских объектах много перегородок и дезинфекторов
На олимпийских объектах много перегородок и дезинфекторов / Фото: Любомир Луканюк

Первый полноценный день в Токио начался с традиционной для Игр процедуры – сдачи тестов на COVID-19. Для этого нужно из гостиницы поехать в главный пресс-центр.

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Остановка медиа-автобуса прямо напротив отеля. Захожу. Что бросается в глаза – пластиковые защитные экраны над сиденьями. Раньше нигде такого не встречал.

Трогаемся. Ехать где-то километров 15, но дороги абсолютно свободны. Диковинка для мегаполиса, по населению раза в три превышающего Киев. Но объяснение простое – все на работе. Некому гонять по улицам.

Пресс-центр – огромный муравейник. Свободных мест не найти. Были разговоры, что в условиях пандемии и жесткого контроля журналисты побоятся ехать в Токио. Враки. Визуально не меньше, чем на предыдущих Олимпиадах.

В тренде

За рабочими столами снова таки перегородки. А еще на каждом шагу санитайзеры и волонтеры заставляют дезинфицировать руки. Новинка – чтобы побрызгать на руки, нельзя рукой нажимать на дозатор, внизу педаль – жмите там.

Для тестов отвели крыло второго этажа. Множество кабинок. Процедура все та же. Нужно наплевать в пробирку. Правда, в отличие от аэропорта, уже без лимона.

Дальше клеишь штрих-код. На отдельном сайте вносишь свои данные и номер пробирки, и ждешь результат.

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