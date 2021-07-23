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Олимпиада 2020 в Токио

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Олимпиада-2020: не плюнешь – не попадешь. Испытано на себе

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июля, 09:06
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Корреспондент "Сегодня" отправился в Токио, чтобы собственными глазами посмотреть на Олимпийские игры во время пандемии
Сначала проверили ПРЦ-тест из Киева, потом еще раз пришлось сдать анализы на COVID-19
Сначала проверили ПРЦ-тест из Киева, потом еще раз пришлось сдать анализы на COVID-19 / Фото: Любомир Луканюк

Страна восходящего солнца
Ковидом стращала меня.
Плевать

Будут – не будут. Будут – не будут. Это гадание на ромашке продолжалось год. Есть уже! Токио принимает Олимпийские игры, несмотря на пандемию и протесты в стране. И как японцы справятся с новым вызовом – мы посмотрим своими глазами.

Корреспондент сайта "Сегодня" пробился сквозь пандемический щит, чтобы проинспектировать олимпийскую столицу.

Вначале было страшно

Нельзя. Нельзя. Нельзя. Вот такие письма с запретами приходили каждую неделю последние полгода. Гулять в городе нельзя. Ходить в кафе нельзя. Ездить на общественном транспорте нельзя. Общаться со спортсменами нельзя. Общаться с коллегами нельзя. Здороваться за руку нельзя.

А что можно? Лечу в Токио, там и узнаю.

Где ваша "япономать"?

Собрав толстую папку документов – два ПРЦ-теста, справка о вакцинации, страховка, аккредитация; установив два приложение, чтобы японцы отслеживали мое здоровье и передвижение – еду в аэропорт.

Рейс стыковочный. Вместо визы – аккредитация. Это правило действует уже много лет. Но всегда вгоняет в ступор проверяющих.

И на сей раз пришлось созывать консилиум. Среди собравшихся нашлась разбирающаяся.

"Есть такое правило, – заявила девушка в Борисполе. – Но еще нужна эта, их – японамать".

Как тут не понять, что нужно – ПРЦ-тест на бланке, утвержденном правительством Японии. Их делают всего три клиники в Украине. "У вас хорошее чувство юмора", – улыбаюсь проверяющей. "Ага, как у врачей", – смеется в ответ.

Покажите ваши руки

Стыковка в столице Катара. В дальнем углу транзитной зоны вижу парня арабской внешности в новой форме Шахтера! Да, той самой, которую недавно представили в Украинском доме.

Пытаюсь максимально быстро проскочить все зоны контроля, чтобы познакомиться с фанатом "горняков", но в огромной толпе народа теряю его из вида. Жаль...

Иду на посадку. Впереди мужчины из Пакистана. Их сразу тормозят и отправляют на допконтроль. Проверяют на наличие взрывчатых и наркотических веществ. "Ну кто бы сомневался. Пакистан – травка", – мелькает мысль.

И тут же бумеранг. Перст проверяющего указывает на мой украинский паспорт. Специальной щеткой он мажет рюкзак, ноутбук, телефон, руки, шорты и кроссовки. Все чисто.

Можно успокоится. На пять минут. Потому что рейс переносят на другой Gate. И вуаля. Там снова проверки. И мои друзяки из Пакистана проходят спокойной мимо, а я – иду на второй круг. Повторение проверки на терроризм. Чисто.

Думай о лимоне

Страна восходящего солнца немного удивила тем, что там уже в 19:00 темно. Именно в это время самолет приземлился в Токио.

Наслышанный о десяти кругах ада на въезде жму на таймер. Интересно, сколько займет времени прохождение всех проверок.

Сначала накопитель – собрали всех журналистов с рейса. Проверили приложения для отслеживания. Далее, первый контроль – просят показать ПРЦ-тест. Все, ок – следующий пункт. Тут сдаем тест на коронавирус.

Самое увлекательное событие вечера. Вам выдают колбочку, дают что-то типа леечки – и отправляют в комнатку.

Нужно наплевать до определенной черты. Просто? Нет уж. После десяти часов в воздухе – задача для всех архисложная. Во рту пересохло, пить нельзя. Дабы спровоцировать выделение слюны – на стенку прилепили фото лимона.

А на мониторе все время крутится предупреждение – тут мочу не сдают. Видать, попытки были.

Электрический стул

После сдачи анализов, на паспорт клеят штрих-код и дают тебе номер стула в зале ожидания. Остряки тут же его называют электрическим. Немудрено, отсюда можно загреметь на изоляцию, так и не увидев Олимпиаду. Ждем результаты тестов. Долго ждем. Приходит в врач и спрашивает: "Есть, кто из Грузии?". Тишина. "А вам и не ответят", – снова шутки.

Спустя час доктор возвращается с ящиком воды. Извиняется за задержку, зачитывает номера, у кого негативный тесты.

И – новый пункт. Там выдают розовую бумажку – она наравне с аккредитацией – пропуск в этот удивительный мир. Мир Олимпиады.

Паспортный контроль и таможня кажутся уже детским лепетом. Проверка багажа на отсутствие мяса, сыра, овощей и фруктов – и вот она свобода! С момента остановки самолета и до получения багажа прошло 3 часа 8 минут и 30 секунд.

Далее с аэропорта журналистов на автобусе везут на спецвокзал в Токио, откуда каждого на такси по одному развозят в гостиницы.

Вместо постскриптума. Несмотря на всю стресcовость ситуации: множество документов, разрешений, тестов, контроля, не работающих приложений и сопутствующих проблем, японцы создали просто невероятную атмосферу дружелюбия.

За все время в аэропорту ни одного разговора на повышенных тонах. Они готовы с каждым гостем няньчиться, помогать, подсказывать, решать проблему. Такого и близко на других Играх не было.

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