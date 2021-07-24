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Лезьте на "Динозавра" смотреть Фудзияму. Первый "развод" в Токио

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
24 июля, 16:55
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Даже в условиях чрезвычайного положения организаторы провели экскурсию для журналистов Токийским заливом, на берегах которого проживает 38 миллионов жителей
Экскурсия по Токийскому заливу
Экскурсия по Токийскому заливу / Фото: Любомир Луканюк

На яхту собрали
Радугу и Дино показали.
Залив

Олимпийские игры – это не только про спорт. Это и про туризм. Организаторы, как могут рекламируют свою страну, чтобы болельщики снова захотели сюда вернуться и потратить деньги. Но Игры в Токио особенные – без зрителей. И зря, о чем мы писали в репортаже с открытия.

Но сейчас о другом. Даже в условиях жесткого карантина и чрезвычайного положения в Токио японцы умудрились организовать экскурсии. Для журналистов, небольшими группками, но это дорогого стоит. Сегодня показывали Токийский залив.

  • Любители литературы читали о нем в романе Роджера Желязны "Остров мертвых".
  • Любители селфи видели фотки с Радужного моста и Токийских ворот.
  • Любители истории знают, что здесь закончилась Вторая мировая война.

На берегу залива расположена крупнейшая в мире агломерация Большой Токио, в которой живут 38 миллионов человек. Да, здесь никакой ошибки. Население больше, чем в Украине.

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На небольшой яхте мы сделали круг между двух мостов. Чем они известны?

Радужный мост был построен в 1993 году. Длина 570 метров. Изначально ничего особенного в нем не было. Но потом кто-то придумал сделать разноцветную подсветку. Вкрутили красные, белые и зеленые лампочки и мост стал культовым для фанатов Instgaram.

В тренде

Tokyo Gate Bridge длиной более 2,6 км и высотой 87,8 м был построен в 2012 году за миллиард долларов. Он предназначен не только для автомобилистов. Здесь есть пешеходные дорожки и обзорная площадка. Говорят, в ясную погоду с него можно увидеть Фудзияму. Но что только не говорят доверчивым туристам. Из-за необычной конструкции мост прозвали "Динозавр".

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Между мостами на берегу залива огромнейший порт, олимпийская деревня, аэропорт Ханеда.

А еще где-то здесь 2 сентября 1945 года стоял линкорн "Миссури". Именно на нем союзники приняли капитуляцию Японии, что завершило Вторую мировую войну.

Смотрите, как 1800 дронов устроили шоу на открытии Олимпиады-2020 в Токио:

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