Суши в мешочке и суп из пакетика. Чем кормят гостей в Японии

Из-за пандемии коронавируса гости Олимпийских игр не могут питаться в ресторанах, приходится завтракать в отеле, а обед и ужин покупать в магазине

Вот такое питание у журналистов в Токио / Фото: Любомир Луканюк

Чрезвычайное положение в Токио коснулось и гостиниц, где проживают журналисты. Здесь нельзя позавтракать в ресторане. В нашем отеле каждому запаковывают еду в коробки, которые ставят в холодильник. Ты должен ее забрать и кушать в номере.

На кухне можно сделать бульйон из пакетика, именуемый здесь супом. В номере есть зеленый чай в стикерах. Но напиток, который из него получается ничего общего с чаем не имеет.

Вот на такой плитке в номере можно делать чай:

А вот и коробки с завтраком в холодильнике:

Что у нас сегодня на завтрак? Два бургера – омлет с огурцами и курица с капустой. Три кусочка свинины. Апельсины и киви. Кстати, киви не привычные нам зеленые, а желтые.

Ну и такой супчик:

Поскольку журналистам первые 14 дней пребывания в Токио запрещено ходить в кафе, то за обедом и ужином все идут в магазины.

Выбор готовой еды колоссальный. Тут можно купить даже такую диковинку для украинских маркетов, как вареное яйцо. Стоит оно 70 иен (около 17 гривен). И продается в такой упаковке.

Битва суши: японские против украинских

Но начинать знакомиться с японской кухней я решил с суши. Ведь это блюдо полюбилось многим украинцам.

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Естественно, речь не идет о ресторанах высокой кухни. Попробую те суши, которые японцы покупают каждый день. И сравню с украинскими, которые продаются в сетевых кафе или с доставкой на дом.

Упаковка стоит 429 иен (105 грн). К сожалению вес не указан, но одному человеку накушаться вполне хватает. В коробке восемь кусочков. Шесть обычных и два в виде пирожка.

Пришлось загуглить, что это. Оказалось, инаридзуси. Цитирую справочник:

"Инаридзуси – мешочек, обычно наполненный лишь рисом. Сделан из жареного во фритюре тофу, но возможны также мешочки, сделанные из тонкого омлета или из засушенной тыквы".

Не знаю из чего был сделан мой инаридзуси, но это было очень вкусно. Как и ролы. То есть, это мы их называем ролами, а японцы именуют гунканы.

Рис в них очень мягкий, сочный и со сладковатым привкусом. Кстати, на кассе вам выдадут к суши бесплатно палочки. Интересная деталь, везде в упаковке с палочками идет еще и зубочистка.

Итог, японские суши из супермаркета и украинские из обычного ресторана – это два разных блюда. Вкус явно не в нашу пользу.

Все по 100

В городе на каждом шагу автоматы по продаже напитков. Невероятная жара обезвоживает организм и жидкость всегда хорошо иметь под рукой. В автоматах можно купить обычную воду, газировку, сок, холодный кофе. Часто они работаю по принципу "все по 100". То есть, каждый напиток стоит 100 иен (24,50 грн). Но нужно иметь наличку, банковские карточки не принимает.

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