Больше шести не собираться. Почему полиция Токио стоит в очереди

В олимпийском парке оборудовали "курилку" прямо в кустах, но чтобы туда попасть нужно выстоять солидную очередь. Поблажек нет даже для полицейских

Курильщикам в Токио не просто / Фото: Любомир Луканюк

Все таки, на каких мы разных планетах живем. Первый раз меня поразила "курилка" во время зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Кабинка стояла в огромном парке, среди деревьев. И вот новое удивление в Японии.

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Все, кто работает в главном пресс-центре Игр-2020 могут покурить на улице. Среди кустов стоят несколько скамеек. Пребывать в кустах могут не больше шести человек. Остальные – становятся в очередь, чтобы покурить. Чтобы добраться до "курилки", люди минут по 20 жарятся на 30-градусной жаре. И даже полицейские стоят в очереди на перекур. Можете себе у нас такое представить?

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