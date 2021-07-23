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Олимпиада 2020 в Токио

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Люди, что вы наделали? Почему открытие Олимпиады – худшее в истории

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
23 июля, 22:26
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Корреспондент "Сегодня" посмотрел на шоу без зрителей и сам стал болельщиком, чтобы поддержать сборную Украины на параде спортсменов
Церемония открытия прошла без зрителей. Но мы поддержали Украину!
Церемония открытия прошла без зрителей. Но мы поддержали Украину! / Фото: Сегодня|Спорт

В казацкой шапке и с флагом
Кричу Украине "Ура!"
Осака зажгла

На это было больно смотреть. Внутри – пустота. Парад команд напоминал траурную процессию вместо фестиваля. Церемония открытия прошла без зрителей.

6000 спортсменов. 900 почетных гостей. 3500 журналистов. И это на арене, которая вмещает 60 тысяч зрителей!

По части шоу – к японцам вопросов ноль. А их человек-пиктограмма – просто шедевр. Но, давайте о наболевшем.

Обед, 15:00. До церемонии открытия еще пять часов. Парк возле Олимпийского стадиона забит битком. Люди фотографируются, сидят на газонах, сквозь решетку выглядывают спортсменов. А каждый человек с аккредитацией вызывает восторг.

19:00, час до старта. В доме напротив арены полно народу. Люди смотрят на дорогу, где собираются атлеты на парад, танцуют, маякуют фонариками смартфонов.

01:00, церемония уже закончилась. Сотни зрителей продолжают оставаться за забором, наблюдая за счастливчиками, которые смотрели Игры вживую.

Логичный вопрос: почему эти люди не на стадионе? Зачем было принимать это варварское решение не пускать болельщиков?

Японцы невероятно дисциплинированная нация и они бы сели на трибунах как надо – через один, через два, через десять. Можно было пустить только вакцинированных.

Но зачем отбирать у болельщиков праздник? Или на арене коронавирус передается, а в парке – нет? Эх...

Громкий протест

Но будет лукавством сказать, что все японцы – за Олимпиаду. Во время церемонии открытия протесты у стадиона не стихали. Противники Игр скандировали свои лозунги настолько громко, что их было отчетливо слышно на трибунах.

Два украинца – три флага

Но даже при пустых трибунах сборная Украины не осталась без поддержки!

Мы с коллегой на время переквалифицировались из журналистов в болельщиков и вооружившись тремя флагами, достойно встретили наших спортсменов на параде.

Цветок Осаки

Завершение церемонии было не менее достойным. Лучшая спортсменка Японии Наоми Осака зажгла олимпийский огонь.

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Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
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$34,5 млн
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$32 млн
6
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$30,5 млн
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$30,5 млн
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