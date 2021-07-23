Люди, что вы наделали? Почему открытие Олимпиады – худшее в истории

В казацкой шапке и с флагом
Кричу Украине "Ура!"
Осака зажгла
На это было больно смотреть. Внутри – пустота. Парад команд напоминал траурную процессию вместо фестиваля. Церемония открытия прошла без зрителей.
6000 спортсменов. 900 почетных гостей. 3500 журналистов. И это на арене, которая вмещает 60 тысяч зрителей!
По части шоу – к японцам вопросов ноль. А их человек-пиктограмма – просто шедевр. Но, давайте о наболевшем.
Обед, 15:00. До церемонии открытия еще пять часов. Парк возле Олимпийского стадиона забит битком. Люди фотографируются, сидят на газонах, сквозь решетку выглядывают спортсменов. А каждый человек с аккредитацией вызывает восторг.
19:00, час до старта. В доме напротив арены полно народу. Люди смотрят на дорогу, где собираются атлеты на парад, танцуют, маякуют фонариками смартфонов.
01:00, церемония уже закончилась. Сотни зрителей продолжают оставаться за забором, наблюдая за счастливчиками, которые смотрели Игры вживую.
Логичный вопрос: почему эти люди не на стадионе? Зачем было принимать это варварское решение не пускать болельщиков?
Японцы невероятно дисциплинированная нация и они бы сели на трибунах как надо – через один, через два, через десять. Можно было пустить только вакцинированных.
Но зачем отбирать у болельщиков праздник? Или на арене коронавирус передается, а в парке – нет? Эх...
Громкий протест
Но будет лукавством сказать, что все японцы – за Олимпиаду. Во время церемонии открытия протесты у стадиона не стихали. Противники Игр скандировали свои лозунги настолько громко, что их было отчетливо слышно на трибунах.
Два украинца – три флага
Но даже при пустых трибунах сборная Украины не осталась без поддержки!
Мы с коллегой на время переквалифицировались из журналистов в болельщиков и вооружившись тремя флагами, достойно встретили наших спортсменов на параде.
Цветок Осаки
Завершение церемонии было не менее достойным. Лучшая спортсменка Японии Наоми Осака зажгла олимпийский огонь.
Naomi Osaka lights the Olympic cauldron #Tokyo2020— Complex Sports (@ComplexSports) July 23, 2021
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