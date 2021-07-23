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Олимпиада 2020 в Токио

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Онлайн трансляция церемонии открытия Олимпиады-2020 в Токио

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 14:00
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В пятницу, 23 июля, в Токио пройдет торжественная церемония открытия Олимпийских игр 2020 года. Мы проведем онлайн трансляцию мероприятия с описанием всех главных событий
Главный стадион Олимпиады-2020
Главный стадион Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

Начало торжественной церемонии открытия Олимпиады-2020 запланировано в 14:00 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на Новом национальном стадионе Японии, построенном специально к Играм.

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ОНЛАЙН ОТКРЫТИЯ ОЛИМПИАДЫ-2020

Красочный фейерверк перед началом церемонии открытия!

В Токио началось яркое шоу. Первый акт открытия напоминает, в каких условиях пришлось спортсменам готовиться к Олимпиаде-2020 и с какими сложностями они столкнулись в связи с пандемией.

Нести флаг Украины в нашей сборной доверили олимпийской чемпионке по стрельбе из пистолета Елене Костевич и чемпиону мира по фехтованию Богдану Никишину.

Где пройдет церемония открытия Олимпиады-2020

Национальный стадион Японии в районе Синдзюку в Токио построен на месте старого Национального стадиона, который был снесен в 2015 году. Новая арена была готова уже в ноябре 2019 года и была передан МОК. Стоимость постройки 60-тысячного стадиона составила 1,5 миллиарда долларов.

Сама церемония будет разделена на несколько частей. В соответствии с Олимпийской хартией шоу будет сочетать в себе официальные церемониальные мероприятия с художественной программой, демонстрирующей историю и культуру Японии. Также нас ждет вступительное слово правящего императора Японии Нарухито, парад спортсменов, символический выпуск голубей, поднятие олимпийского флага и исполнение олимпийского гимна, а завершится торжество зажжением олимпийского огня.

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