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Суші в мішечку і суп з пакетика. Чим годують гостей в Японії

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 липня, 10:41
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Через пандемії коронавируса гості Олімпійських ігор не можуть харчуватися в ресторанах, доводиться снідати в готелі, а обід і вечерю купувати в магазині
Ось таке харчування у журналістів у Токіо
Ось таке харчування у журналістів у Токіо / Фото: Любомир Луканюк

Надзвичайний стан в Токіо торкнулося і готелів, де проживають журналісти. Тут не можна поснідати в ресторані . У нашому готелі кожному запаковують їжу в коробки, які ставлять в холодильник. Ти повинен її забрати і їсти в номері.

На кухні можна зробити бульйон з пакетика, який тут називають супом. У номері є зелений чай в стікерах. Але напій, який з нього виходить нічого спільного з чаєм не має.

Ось на такій плитці в номері можна робити чай:

А ось і коробки з сніданком в холодильнику:

Що у нас сьогодні на сніданок? Два бургера – омлет з огірками і курка з капустою. Три шматочка свинини. Апельсини і ківі. До речі, ківі не звичні нам зелені, а жовті.

Ну і такий супчик:

Оскільки журналістам перші 14 днів перебування в Токіо заборонено ходити в кафе, то за обідом і вечерею всі йдуть в магазини.

Вибір готової їжі колосальний. Тут можна купити навіть таку дивину для українських маркетів, як варене яйце. Коштує воно 70 ієн (близько 17 гривень). І продається в такій упаковці.

Битва суші: японські проти українських

Але починати знайомитися з японською кухнею я вирішив з суші. Адже це страва полюбилося багатьом українцям.

В тренді

Природно, мова не йде про ресторани високої кухні. Спробую ті суші, які японці купують щодня. І порівняю з українськими, які продаються в мережевих кафе або з доставкою додому.

Упаковка коштує 429 ієн (105 грн). На жаль вага не вказано, але одній людині наїстися цілком вистачає. У коробці вісім шматочків. Шість звичайних і два у вигляді пиріжка.

Довелося загугли, що це. Виявилося, інарідзусі. Цитую довідник:

"Інарідзусі – мішечок, зазвичай наповнений лише рисом. Зроблений з смаженої у фритюрі тофу, але можливі також мішечки, виготовлені з тонкого омлету або з засушеного гарбуза".

Не знаю з чого був зроблений мій інарідзусі, але це було дуже смачно. Як і роли. Тобто, це ми їх називаємо ролами, а японці називають гункани .

Рис в них дуже м'який, соковитий і з солодкуватим присмаком. До речі, на касі вам видадуть до суші безкоштовно палички. Цікава деталь, всюди в упаковці з паличками йде ще і зубочистка.

Підсумок, японські суші з супермаркету і українські зі звичайного ресторану – це дві різні страви. Смак явно не на нашу користь.

Все по 100

У місті на кожному кроці автомати з продажу напоїв. Неймовірна спека зневоднює організм і рідину завжди добре мати під рукою. В автоматах можна купити звичайну воду, газовану воду, сік, холодну каву. Часто вони працюю за принципом "все по 100". Тобто, кожен напій коштує 100 ієн (24,50 грн). Але потрібно мати готівку, банківські картки не приймає.

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